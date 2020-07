Giovanna Abate illusa da Sammy | Triste sfogo per l’ex di Uomini e Donne

Giovanna Abate continua a sentirsi illusa e usata da Sammy Hassan e torna al magazine di Uomini e Donne per spiegare le sue considerazioni finali, sulla sua breve e quasi inesistente storia d’amore.

La ex tronista dopo lunghi mesi di percorso all’interno del talk show firmato Maria De Filippi, era arrivata a giugno con la consapevolezza di voler vivere fuori e lontano dalle telecamere Sammy Hassan. Entrambi infatti, sembravano pronti a vivere la loro storia d’amore in privato godendosi così un’estate da sogno e finalmente insieme. Qualcosa però, sembra essere andato storto e la coppia si è lasciata dopo neanche un mese di relazione.

Durante la scorsa settimana, Sammy all’interno del magazine ha spiegato i continui litigi e la poca fiducia nei suoi confronti da parte di Giovanna che, lo hanno spinto a prendere le distanze. Secondo l’ex corteggiatore infatti, la fiducia nei suoi confronti non c’era arrivando a discutere per ogni cosa. Giovanna al nuovo numero del magazine ha però deciso di raccontare la sua verità pronta una volta per tutte a voltare completamente pagina.

Giovanna Abate illusa da Sammy

L’ex tronista non si aspettava di passare l’estate nuovamente da single, pronta a investire i suoi sentimenti della storia d’amore con Hassan. Al magazine di Uomini e Donne Giovanna questa volta spiega quello che realmente pensa di tutto l’accaduto ma soprattutto sottolinea quanto si senta illusa da Sammy e dal suo comportamento.

L’Abate afferma quindi che: “Ero convinta che fossimo già qualcosa e che tutto questo si potesse trasformare in amore o in un irrimediabile pasticcio, ma solo dopo una reale conoscenza. Un qualcosa che non c’è stato perché da quando siamo usciti a quando abbiamo rotto ci siamo vissuti per otto giorni totali e sentiti per poco più di tre settimane”.

Ex tronista amareggiata dal comportamento di Hassan

Giovanna Abate spiega quanto le discussioni affermate da Sammy non siano mai esistite ma soprattutto non siano mai state così gravi come lui ha spesso confermato. L’ex tronista infatti: “Le discussioni di cui Sammy ha parlato non si possono riferire tali. Le vere liti sono nate solo quando io chiedevo di vederci, perché non era possibile finire una storia con dei messaggi che inevitabilmente diventavano pesanti e rovinano la giornata ad entrambi”.

La ex tronista si mostra così sempre più convinta di essere stata illusa da Sammy: “Per me siamo usciti come coppia, per lui come una grande conoscenza. Nono ha voluto dare fiducia a questo rapporto. Oggi mi sento di dire che tutto il bello che c’era tra di noi, la mia storia, è finita lì su quelle poltrone rosse al centro dello studio”.