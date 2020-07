Giovanna Abate è pronta a voltare pagina e parla dei suoi progetti estivi e dell’addio definitivo da Sammy Hassan dopo la fine della sua storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo un percorso lungo e complicato a ricevuto l’ennesimo bluff all’interno del programma.

L’Abate ha così deciso di scegliere Sammy Hassan convinta di poter creare fuori e lontano dalle telecamere una storia d’amore con i fiocchi che in realtà si è rivelata una vera e propria delusione. Giovanna infatti, dopo meno di un mese dall’uscita di Uomini e Donne è rimasta nuovamente single proprio perché, Sammy ha deciso di chiudere il loro rapporto a causa dei continui litigi.

Litigi e discussioni che Giovanna racconta di non essere tali e di non aver in nessun modo portato alla chiusura definitiva della relazione, lasciando passare Sammy per quello che, in realtà non voleva impegnarsi definitivamente. Quali sono i nuovi progetti estivi di Giovanna Abate?

Giovanna Abate progetti estivi

L’ex tronista di Uomini e Donne sembra essere molto delusa dal comportamento avuto da Sammy Hassan, decide di voltare completamente pagina. Dopo il suo racconto dettagliato all’interno del magazine del programma, Giovanna decide di pensare solamente al suo lavoro, spiegando quali saranno i nuovi progetti estivi.

Giovanna ha così confessato che: “Come ho già detto quanto ho chiuso il mio percorso da corteggiatrice, più mi fanno male più mi alzo forte. Non voglio farmi scalfire da quello che mi capita. Non sono molto fortunata, ma la fortuna te la crei, Avevano immaginato un’estate in due e affrontarla da sola sarà complicato. Mi tengo strette le persone di sempre e vivo la giornata”.

Ex tronista risponde anche a Giulio Raselli

Stanca dei continui attacchi Giovanna ha deciso anche di rispondere alle parole di Giulio Raselli mettendo così da parte i suoi progetti per diversi minuti. L’ex tronista spiega così quello che realmente pensa di Raselli e afferma che: “Come recita un detto, è troppo facile sparare sulla Croce Rossa. In un momento così particolare per me è un colpo basso. Lui è fortunato ad avere un contratto una persona con cui viaggiare lungo la stessa lunghezza d’onda. Non credo sia giusto, non sapendo neppure io come sto e come sono andate davvero le cose, esprimersi a riguardo. Si è screditato da solo”.

Giovanna Abate sembra così decisa a voltare pagina lasciando indietro tutto quello che è accaduto a Uomini e Donne, focalizzandosi solamente sul suo lavoro e su un’estate di relax.