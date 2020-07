Ida Platano dalla parte di Antonella | Parole importanti a Temptation Island

Ida Platano si schiera dalla parte di Antonella Elia e spiega secondo il suo punto di vista come finiranno tutte le coppie a Temptation Isalnd. La ex dama di Uomini e Donne diversi anni fa, ha avuto la possibilità di poter partecipare anche lei al docu-reality firmato Mediaset insieme al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

La coppia nata sotto le telecamere di Uomini e Donne, ha avuto una storia d’amore molto difficile fatta di costanti alti e bassi ma soprattutto di discussioni. Entrambi infatti, avevano deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore ma soprattutto per acquistare ancora più fiducia tra di loro.

Il loro percorso all’interno del “viaggio nei sentimenti” è stato molto complicato, Ida infatti ha dovuto sopportare e vedere le parole pesanti che, spesso Riccardo ha lanciato nei suoi confronti alle altre tentatrici. Nonostante tutto però, la coppia aveva deciso di uscire insieme, ancora più innamorata di prima e pronta a tutto pur di portare avanti la loro relazione.

Ida Platano dalla parte di Antonella Elia

La ex dama di Uomini e Donne intervistata dal magazine del programma, si lascia andare e commenta le sei coppie che quest’anno stanno partecipando a Temptation Island. Le sei coppia Nip e le due Vip stanno infatti affrontando il loro viaggio nei sentimenti in maniera del tutto diversa l’una dall’altra.

Ida Platano in particolar modo sembra essere molto divertita ma soprattutto pronta a supportare la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, convinta che usciranno mano nella mano. La ex dama ha infatti affermato che, secondo il suo punto di vista: “Sto seguendo anche questa edizione di Temptation Island con grande emozione. È un programma che aiuta moltissimo chi decide di partecipare a capire i propri sentimenti. La coppia che mi piace di più in questa edizione sono Antonella e Pietro, li trovo molto innamorati e simpatici. Anche se ci sono delle cose che devono sistemare, sono convinta che alla fine escano insieme”.

Ex dama commenta le altre coppie di Temptation Island

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne non si è però tirata indietro dal commentare anche le altre restanti coppie, dando un suo parere personale su come usciranno una volta terminato il programma.

Nonostante il suo percorso all’interno del docu-reality Ida afferma: “Ero certa che la coppia formata da Valeria e Ciavy non avesse un lieto fine e la vedo difficile che dopo il programma possano riavvicinarsi. Anche Lorenzo e Manila li trono molto affiatati: ammiro lui come persona e secondo me farà di tutto per restare insieme alla sua fidanzata. Al contrario di Annamaria e Antonio, che per me non usciranno mano nella mano, mentre Anna e Andrea resteranno insieme”.