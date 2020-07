Juve Stabia – Cremonese – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Juve Stabia – Cremonese giocano questa sera alle ore 21:00 per la 37a giornata di Serie B, in quello che è un incrocio fondamentale per la lotta salvezza, visto che le due squadre sono in piena bagarre per non retrocedere.

Juve Stabia – Cremonese: come arrivano alla gara

La Juve Stabia dopo 3 risultati utili di fila è caduta nella trasferta di Venezia perdendo di misura per 1-0. Sconfitta che ha messo in campani nei guai, dato che adesso sono ancora in zona play-out, ma braccati dal Cosenza che li segue ad un punto. Questa partita diventa fondamentale, perchè in caso di vittoria ci potrebbe ancora essere la speranza di salvarsi direttamente, altrimenti è forte il rischio di retrocessione.

La Cremonese nelle ultime cinque giornate ha sempre raccolto punti. La squadra di Bisoli si sta dimostrando coriacea proprio come il proprio tecnico e si sta allontanando dalla zona caldissima della classifica. Un ulteriore risultato positivo contro una diretta concorrente per la salvezza potrebbe mettere al riparo da sorprese i grigiorossi, ma ci sarà da lottare.

Juve Stabia – Cremonese: Il Pronostico

Questa è forse l’ultima spiaggia per la Juve Stabia se vuole provare a salvarsi nella regular-season, quindi darà tutto per assicurarsi i tre punti, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Juve Stabia – Cremonese: Probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni; Calvano, Calò, Mallamo; Bifulco, Forte, Di Mariano. Allenatore: Fabio Caserta.

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Claiton, Zortea; Arini, Gustafsson, Gaetano; Mogos, Ciofani, Palombi. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Juve Stabia – Cremonese: Dove vederla in tv e streaming

Il match tra Juve Stabia e Cremonese, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00 lunedì 27 luglio 2020, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di DAZN.