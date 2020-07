Meteo, arriva il CALDO ROVENTE: ecco le previsioni per domani martedì 28 luglio 2020

Secondo le previsioni Meteo domani martedì 28 luglio 2020 sarà una bella giornata di sole, caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola e temperature in aumento. È atteso qualche temporale su Alpi e Prealpi dal pomeriggio in poi.

Nord: previsioni per domani martedì 28 luglio 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani avremo tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi alpini e prealpini, tempo asciutto sulle altre zone. In serata il maltempo potrebbe sconfinare sulle pianure della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Temperature in crescita.

Centro: previsioni per domani martedì 28 luglio 2020

Condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvolosi su tutto il Centro Italia, eccetto qualche annuvolamento sui rilievi abruzzesi, ma senza piogge. Temperature in crescita.

Sud e Isole: previsioni per domani martedì 28 luglio 2020

Prevarrà il tempo stabile con cieli soleggiati e temperature estive su tutto il Sud. Alla sera qualche nube più insisterà sulla Sicilia nord orientale e sulla Campania meridionale. Temperature in crescita.