Oroscopo di oggi, lunedì 27 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi, lunedì 27 luglio 2020. Come partirà la settimana per i segni zodiacali? In questo ultimo lunedì di luglio la Luna sarà un’amica fidata per i Gemelli e il Cancro, pronta a dare manforte e non solo in amore! Non si potrà dire lo stesso per Toro e Leone che dovranno contrastare un malessere ostinato. Giornata al top per la Vergine. Scopriamo, di seguito, l’oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2020, segno per segno.

Oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2020 l’Ariete potrà recuperare bene in amore, il Leone invece si sentirà piuttosto giù di morale. È tempo per il Sagittario di fare piazza pulita nei suoi rapporti e sbarazzarsi di quelli ormai logori.

Oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2020: segni di aria

Oggi sarà una giornata molto proficua per i nati in Gemelli, sia in amore che nel lavoro. La Bilancia potrebbe ricevere le risposte che aspetta da tempo, mentre l’Acquario dovrebbe provare a collaborare di più con il partner e competere meno.

Oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2020: segni di terra

Il Toro, secondo l’oroscopo di oggi, sarà piuttosto abbattuto, la Vergine al contrario viaggerà a vele spiegate! Il Capricorno potrà sorridere, perché è in arrivo una risposta di lavoro.

Oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2020: segni di acqua

Oggi la Luna verrà in soccorso del Cancro e lo aiuterà a portare avanti i progetti lavorativi. Lo Scorpione dovrà tenere la stanchezza a bada, altrimenti si trasformerà in tensione nervosa, mentre i Pesci rischieranno di cedere alla loro indole un po’ pigra.