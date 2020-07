By

Ci sono persone facili alla collera, altre meno, ma in ogni caso tutti prima o poi ci arrabbiamo. Ma per cosa? Ce lo dice l’Oroscopo: per cosa si arrabbia ogni segno zodiacale lo scopriamo ora.

Ariete

L’Ariete è un segno molto collerico per cui si arrabbia anche per poco. La cosa però che lo fa più imbestialire è essere contraddetto e non soddisfatto quando richiede qualcosa. I nati del segno dell’Ariete quando si arrabbiano sono poi facili ad arrivare alle mani.

Toro

Anche il Toro è un segno abbastanza collerico. La cosa che tra tutte lo fa arrabbiare di più è il tradimento in amore. Quando il Toro scopre di essere stato tradito diventa una vera furia e per calmarlo ce ne vuole.

Gemelli

I Gemelli si arrabbiano quando i loro meriti non vengono riconosciuti. I Gemelli si impegnano molto nel lavoro portando avanti più cose contemporaneamente e se il loro impegno non viene riconosciuto vanno su tutte le furie.

Cancro

Il Cancro si arrabbia per il disordine. I nati del segno zodiacale del Cancro sono molto ordinati, precisi, puliti, maniaci dell’igiene e se in casa qualcuno sporca vanno su tutte le furie.

Leone

Il Leone si arrabbia molto se non è al centro dell’attenzione e non gli sono rivolti complimenti. I nati del segno zodiacale del Leone sono egocentrici ai massimi livelli e se il loro ego non è soddisfatto sono guai.

Vergine

La Vergine si arrabbia se tutto non è sotto controllo. I nati del segno zodiacale della Vergine hanno la mania del controllo e della pianificazione in ogni campo della vita e se qualcosa non va secondo i loro piani sono guai grossi.

Bilancia

La Bilancia si arrabbia quando viene offesa. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono molto sensibili alle critiche per cui se ne ricevono si alterano molto per poi inevitabilmente soffrirne.

Scorpione

Lo Scorpione si arrabbia quando le sue trame non vanno a segno, quando qualcuno scopre le sue bugie e lo smaschera. Ecco allora che comincia la guerra.

Sagittario

Il Sagittario si arrabbia per questioni pratiche, burocratiche e amministrative. Il Sagittario non sopporta di dover aspettare per ricevere risposta a documenti che ha inviato.

Capricorno

Il Capricorno si arrabbia quando è invitato a una festa. I nati del segno non sopportano gli eventi conviviali, le occasioni sociali, e ricevere un invito per loro e trauma. Non ci vogliono andare e se sono obbligati vanno su tutte le furie.

Acquario

L’Acquario si arrabbia quando le circostanze lo costringono a rimanere fermo all’interno di una situazione che non vuole, che è statica. Questa può essere un’esperienza di lavoro così come un rapporto sentimentale soffocante e limitativo della sua libertà personale.

Pesci

I Pesci non si arrabbiano mai. I nati del segno zodiacale dei Pesci sono costantemente in balìa dei loro sentimenti ma raramente si alterano. Quando succede se la prendono più che altro con sé stessi.