Pisa – Ascoli – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Pisa – Ascoli si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Romeo Anconetani Arena Garibaldi di Pisa per la 37a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre di metà classifica: il Pisa naviga a poca distanza dai playoff ma non ha mostrato ancora la continuità necessaria a raggiungerli, mentre l’Ascoli si è di recente staccato dalla zona retrocessione raccogliendo una striscia di vittorie decisiva per evitare anche il playout.

Pisa – Ascoli: come arrivano alla gara

Il Pisa è 10° in classifica con 50 punti: la sconfitta nell’ultimo turno contro il Cosenza l’ha temporaneamente estromesso dalla zona playoff. Nelle ultime cinque gare sono arrivate 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, a dimostrazione di quella mancanza di continuità cui accennavamo. La squadra è salva, e questo è già un obiettivo importante raggiunto per i toscani. Le ambizioni di centrare la postseason per la promozione, però, sono intatte. Serve una vittoria, però.

L’Ascoli occupa la 16° posizione in classifica con 46 punti, e ha quattro punti di vantaggio a due partite dalla fine sulla prima posizione playout, occupata in questo momento dal Pescara. I bianconeri sono in uno stato di forma davvero buono: sono arrivate quattro vittorie consecutive (contro Cosenza, Salernitana, Empoli e Cittadella) e un pareggio nell’ultimo turno contro il più quotato Pordenone. La formazione di Dionigi sembra avviata alla salvezza.

Pisa – Ascoli: le probabili formazioni

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher, Marin; Siega; Vido, Marconi. Allenatore: Luca D’Angelo.

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Brlek, Sernicola; Morosini; Scamacca, Ninkovic. Allenatore: Davide Dionigi.

Pisa – Ascoli: Il nostro pronostico

Due squadre dal rendimento diverso che a fine stagione, però, potrebbero ritrovarsi con un quantitativo di punti simile. L’Ascoli è stato a lungo in piena zona retrocessione, salvo tirarsi fuori con le quattro vittorie consecutive arrivate nelle scorse settimane. Il Pisa continua invece ad alternare risultati buoni ad altri decisamente meno positivi. Il risultato incerto consiglia di rischiare l’esito X.

Pisa – Ascoli: Dove vederla in tv o streaming

La partita Pisa – Ascoli, match valido per la 37° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.