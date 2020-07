Pordenone – Salernitana – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 21:00 scenderanno in campo Salernitana – Pordenone per sfidarsi in questa 37° giornata del campionato di Serie B. Sfida playoff per entrambe con i padroni di casa a 6 punti dal 9° posto e quasi sicuri di un posto per i prossimi playoff. Salernitana a 1 punto sul 9° posto, e vogliono vincere per avvicinare questo traguardo.

Pordenone – Salernitana: Probabili formazioni

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, Gasbarro; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada; Strizzolo, Bocalon. All. Tesser

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dziczek, Capezzi, Curcio; Gondo, Djuric. All. Ventura

Pordenone – Salernitana: Pronostico

I padroni di casa arrivano da un pareggio con l’Ascoli, mentre la Salernitana arriva da una sonora sconfitta per 4-2 contro l’Empoli. La Salernitana ha la priorità di vincere e cercherà di strappare i 3 punti in casa del Pordenone. Per questo match prevediamo un segno 2+OVER.

Pordenone – Salernitana: Dove vederla in tv e streaming

La serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, è possibile seguire il match attraverso l’applicazione scaricabile sia su Android che Apple.