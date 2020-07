Spezia – Entella – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Spezia – Entella si sfidano questa sera alle ore 21:00 per la 37a giornata di Serie B, in una partita che vale soprattutto per i padroni di casa, che hanno bisogno di mantenere una buona posizione in vista dei play-off.

Spezia – Entella: come arrivano alla gara

Lo Spezia è reduce dal pareggio a reti bianchi di Cremona, che è servito per confermare il terzo posto in classifica, cioè il miglior posizionamento in vista dei play-off. Proprio per questo motivo stasera la squadra di Italiano deve assolutamente ritornare alla vittoria anche per respingere gli attacchi di Pordenone e Frosinone.

L’Entella per la matematica non è ancora tagliato fuori dalla griglia play-off, ma serve un’impresa per agganciarli, visto che distano 4 punti e ci sono altrettante squadre che precedono i liguri. Probabilmente tutto sarebbe stato diverso in caso di successo nell’ultima giornata, dove invece è arrivata la sconfitta interna per 0-2 contro il Perugia. Stasera nel derby, la squadra di Chiavari cercherà comunque di tenere vive le speranze.

Spezia – Entella: Il Pronostico

Lo Spezia deve tornare al successo, mentre l’Entella va in cerca del miracolo, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Spezia – Entella: Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Bartolomei, Acampora, Mora; Di Gaudio, Nzola, Gyasi.

ENTELLA (3-5-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pioli, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; G. De Luca, Morra.

Spezia – Entella: Dove vederla in tv e streaming

Spezia-Entella è in programma questa sera alle 21:00 allo stadio “Picco” di La Spezia a porte chiuse. Si può vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B.