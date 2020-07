Calciomercato Bologna – Skov Olsen sotto esame, pronto Vignato

Il calciomercato Bologna parte prima cercando di capire quali calciatori sono in grado di dare garanzie per il prossimo futuro e per questo alcuni sono sotto esame in queste ultime partite, uno su tutti il danese Skov Olsen.

Le statistiche di Skov Olsen

Le qualità del giocatore non sono in discussione, i numeri delle scorse stagioni sono eloquenti 16 reti in 22 partite col Nordsjaelland e 8 in 16 presenze con la Nazionale Under21 della Danimarca. Statistiche che hanno attirato il Bologna, ma anche alcune big europee. Di lì si era cominciata ad intravedere la fragilità emotiva del ragazzo, che ci mise più di qualche giorno ad accettare definitivamente il passaggio al Bologna. Mihajlovic si aspetta molto di più dal talentuoso calciatore, per questo gli sta dando più spazio nelle ultime gare, se non dovesse convincere il tecnico serbo verrebbe presa la decisione di mandarlo in prestito, perchè la società crede tantissimo in lui e vuole che il prezzo pagato (6 milioni di euro), salga a dismisura.

In arrivo Vignato

La probabile partenza di Skov Olsen sarebbe colmata da Emanuel Vignato, acquistato lo scorso gennaio dal Chievo che arriverà a Bologna al termine della stagione. Il fantasista, in questo scorcio di campionato di Serie B post-covid, è stato impegnato soprattutto come esterno destro d’attacco, segnando due reti. Offrendo così una soluzione in più per le prospettive future del mercato bolognese.