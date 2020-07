Calciomercato Cagliari – Pioggia di richieste in casa rossoblu

A ridosso della fine della stagione in corso in casa rossoblu arrivano numerose richieste.

Molti giocatori del Cagliari sono diventati un obiettivo di molti club italiani ed europei.

Il portiere Cragno, classe ’94, considerato uno dei migliori nel suo ruolo ed è nella rosa dei papabili per la nazionale italiana, è nel mirino della Lazio con il ds Tare attivo per avere informazioni per poter portare il portiere in casa biancoceleste.

Inoltre Tare, ha sondato anche la pista per il bomber Giovanni Simeone, in prestito dalla Fiorentina al Cagliari ma con obbligo di riscatto condizionato.

Sulle orme dell’uruguaiano Nandez, ci sono in Italia la Roma e in europa West Ham e Siviglia. Mentre per Rog si sono mosse Eintracht Francoforte e Crystal Palace.

In casa rossoblu c’è da definire prima di tutto la questione allenatore.

Nella lista del dopo Zenga in cima c’è il nome di Eusebio Di Francesco e come prima alternativa Fabio Liverani