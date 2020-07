Calciomercato Crotone – Dopo la promozione si pensa alla nuova stagione

Il Crotone ha appena festeggiato il suo ritorno nella massima serie dopo due anni di assenza e la società con il suo Ds Ursino è subito pronta per preparare le prossime mosse di mercato per il rafforzamento dello scacchiere di mister Stroppa, cercando giovani in grado di far bene in serie A e giocatori d’esperienza.

Primo obiettivo per la prossima stagione potrebbe essere Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 di proprietà della Juventus e quest’anno in prestito al Perugia, seguito da altre squadre di Serie A come Sassuolo, Brescia e Sampdoria ma visti i buoni rapporti tra Ursino e Paratici potrebbero favorirne l’affare.

Ursini attende anche sviluppi su Roberto Pereyra, ex Juventus e reduce dalla retrocessione questa stagione con il Watford, che tornerebbe volentieri in Italia. Pereyra ha una valutazione sotto i 10 milioni di euro e ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, unico neo è il suo ingaggio che non rientrerebbe nei parametri della società calabrese.