Calciomercato Genoa – Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Secolo XIX, la presenza da titolare di Nicolò Rovella, giovane centrocampista rossoblu cresciuto nel vivaio del Grifone, raccolta nell’ultima gara di campionato contro l’Inter non ha lasciato indifferenti le grandi del nostro calcio. Che evidentemente seguivano già da qualche tempo il talento classe 2001, ma che ora potrebbero essere convinte a puntarci qualcosa anche dal punto di vista economico.

Calciomercato Genoa – Gli occhi delle grandi su un talento del Grifone

Rovella, infatti, avrebbe attratto su di sé gli occhi di Juventus, Inter e Milan. Sempre attente agli sviluppi dei migliori calciatori italiani, i tre club storici della Serie A sarebbero tutti pronti a mettersi in trattative col Genoa per assicurarsi il cartellino del giovane calciatore. Che magari, come già successo in passato, potrebbe restare al Grifone a crescere un altro anno in Serie A, purché arrivi la salvezza aritmetica, che è vicina ma non ancora ufficiale.

Un tipo d’operazione che il Genoa ha già utilizzato in passato: vendita del cartellino del giocatore con relativa plusvalenza, inserimento di qualche contropartita tecnica utile al raggiungimento dei propri obiettivi, e possibilità di dare spazio al giocatore “sfruttandone” la crescita per ancora un’altra stagione prima che il ragazzo faccia il grande salto verso le big del calcio italiano. Al momento la Juventus sembra in vantaggio sulle altre, più che altro per i tempi di osservazione del ragazzo.

Il Genoa, però non intende privarsene a cuor leggero e cercherà di portare a sé l’offerta più favorevole e convincente affinché il talento cresciuto nel proprio vivaio si renda utile alla squadra rossoblu nel modo migliore possibile. E se non arriverà, allora sarà ancor più felice di tenere il giocatore nella propria rosa ed offrirgli palcoscenici importanti: quelli della massima categoria del calcio italiano, che confida di mantenere da qui ad una settimana.