Calciomercato Inter – Kumbulla sarà nerazzurro; Tonali ad un passo

Il calciomercato Inter oggi è iniziato con una certezza se non due, Marash Kumbulla ha deciso di accettare la corte nerazzurra declinando così quella della Lazio, mentre Tonali che già da tempo ha dato il suo benestare al trasferimento aspetta solo l’accordo tra le società.

La scelta di Kumbulla

L’Inter aveva già scelto Kumbulla da tempo, ma sul calciatore attualmente in forza al Verona è poi piombata con forza la Lazio. Il calciatore classe 2000 piace per il suo destreggiarsi in una difesa a tre e per la giovane età, che promette ancora ampi margini di miglioramento.

Kumbulla dopo un periodo di riflessione ha fatto la sua scelta, quella di essere nerazzurro e non laziale, adesso Marotta e Ausilio dovranno trovare l’accordo con il presidente Setti, il quale valuta il suo difensore 30 milioni di euro. Per ammortizzare i costi l’Inter proverà ad inserire nella trattativa due giovani come Edoardo Vergani ed Eddie Salcedo. Il primo a titolo definitivo, per il secondo di tratterebbe, invece, di un rinnovo del prestito.

L’eventuale arrivo di Kumbulla potrebbe comunque non chiudere le porte all’acquisto a parametro zero del belga Vertonghen.

Tonali ormai ad un passo

Sandro Tonali ha da tempo deciso il suo futuro: vuole vestire la maglia dell’Inter e non accetterà altre destinazioni. A questo punto il presidente del Brescia Corioni ha capito che non ci sono margini per trattare la cessione con altri club, quindi sta per definire l’affare con i nerazzurri sulla base di 32 milioni + 3 di bonus.

Nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare la definitiva fumata bianca per la conclusione dell’operazione.