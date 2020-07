Calciomercato Juventus – Milik potrebbe essere l’obiettivo più vicino per l’attacco della Juventus della prossima stagione. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club bianconero avrebbe ormai raggiunto l’accordo di massima col giocatore per il contratto che lo legherebbe alla Juventus nelle prossime stagioni. Ora c’è da trattare col Napoli, che sta valutando le contropartite tecniche da inserire nell’eventuale scambio.

Calciomercato Juventus – Accordo trovato con Milik, si tratta col Napoli

Che l’accordo con Milik per la Juventus non fosse difficile da raggiungere era cosa abbastanza conosciuta nell’ambiente napoletano. All’ombra del Vesuvio si è diffusa la voce che la preferenza dell’attaccante, non particolarmente brillante nelle ultime uscite, era proprio per la Juventus. Nella notte scorsa Sky Sport ha diffuso la notizia che la trattativa tra il club bianconero e il polacco è cosa praticamente ultimata. D’altra parte il giocatore ha mostrato il meglio di sé proprio nella gestione di Maurizio Sarri, nonostante gli infortuni ai legamenti crociati che lo hanno frenato. Ora l’opportunità di ricongiungersi in una squadra che punta sempre alla vittoria e ai vertici, anche Europei. Alla vigilia di un Campionato Europeo, quello che si giocherà nell’estate del 2021, che Milik vuole vivere da protagonista.

Serve ora mettere a posto le cose col Napoli. La società azzurra ha individuato in Federico Bernardeschi la contropartita tecnica maggiormente gradita. Sarà compito del club partenopeo poi trattare col giocatore l’ingaggio e la questione diritti d’immagine. Il giocatore però è considerato come il sostituto ideale di Callejon e andrebbe a completare lo scacchiere tattico di Gattuso. In caso di un possibile rifiuto dell’esterno ex Fiorentina, le alternative sono Cristian Romero e Luca Pellegrini. Il primo, però, dovrebbe trovar spazio in un reparto che acquisirà anche Rrahmani, mentre il secondo farebbe da alternativa a Mario Rui. Valutazioni chiaramente diverse rispetto a Bernardeschi: in questo caso la Juve dovrebbe inserire un conguaglio a favore del Napoli.