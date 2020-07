Calciomercato Napoli – Osimhen è un giocatore azzurro, i dettagli del contratto e quando arriverà

Secondo moltissime fonti, come lo stesso entourage del giocatore, Victor Osimhen può già considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, avendo di fatto già firmato l’accordo con il suo nuovo club, che sborserà una cifra base di 50 milioni alla quale andranno aggiunti bonus a seconda dell’eventuale contropartita che il club azzurro riuscierà o meno ad inserire nella trattativa (si parla di Karnezis).

Nessuna concorrenza vera e propria

Nei giorni scorsi, sopratutto a causa del cambio di agente con William D’Avila, si è vociferato un interesse da parte di diversi club inglesi, Liverpool in primis, che tuttavia si sono rivelati non concretamente interessati, come confermato dallo staff del giovane attaccante attraverso i microfoni di Radio Punto Nuovo: su Osimhen c’è sempre stato concretamente solo il Napoli, club che ha creduto fortemente e prima di tutti su di lui.

Il nigeriano si trova attualmente in vacanza ma ha già un accordo su quando si aggregherà con i suoi nuovi compagni in vista della prossima stagione.

Pagamento dilazionato

Il prezzo del cartellino, come annunciato dal giornalista Ciro Venerato verrà elargito attraverso un pagamento dilazionato su 5 rate: la prima di queste per favorire il Lille potrebbe essere più elevata delle altre. Anche grazie al decreto crescita andrà a guadagnare 3.5 mln netti, il tutto per cinque anni, visto che il contratto è comprensivo di bonus arriva a 5 milioni lordi.