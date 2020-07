Calciomercato Sassuolo – Si pensa alla permanenza completa, probabile un solo “sacrificato”

Rispetto agli altri anni la dirigenza del Sassuolo difficilmente “smobiliterà” a seguito dell’ottimo campionato disputato, che ha sviluppato interessi per diversi elementi presenti nella rosa neroverde: come rilevato anche dalla Gazzetta di Modena e attraverso le parole del DS Carnevali che ha più volte ribadito l’intenzione quest’anno di voler operare una sola cessione per permettere la permanenza del resto degli elementi, come del resto già fatto negli anni precedenti.

Il “sacrificabile”

L’indiziato sembra essere Jeremie Boga, che dopo aver più volte ribadito la non urgenza di lasciare Sassuolo, anche attraverso il fratello-agente ha prima aperto ad una cessione, per poi definitivamente deciso di provare un’esperienza all’estero, ed il Napoli sembra il club attualmente più interessato al talentuoso ex Chelsea, che è definitivamente “esploso” in questa stagione agonistica.

Concorrenza

Tuttavia non c’è solo il Napoli sul calciatore, ma anche diversi club esteri: l’ottima stagione disputata dall’ivoriano sia in termini di goals che di ottime prestazioni lo ha reso l’obiettivo anche del Borussia Dortmund che molto probabilmente cederà Sancho. C’è anche l’interesse da parte di diversi club di Premier League, Everton ed Arsenal su tutti.

Sopratutto il club di Liverpool, che dallo scorso dicembre è allenato da Carlo Ancelotti che ha già manifestato il proprio gradimento ai tempi dell’esperienza sulla panchina azzurra.