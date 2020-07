Cibi che contengono proteine: ecco quali mangiare

By

Per stare in salute è risaputo che è necessario seguire una corretta alimentazione, e che sia bilanciata, in modo da apportare al nostro corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Dunque, sono indispensabili i carboidrati, le proteine, i grassi, meglio se buoni, vitamine e sali minerali.

Nell’articolo di oggi andremo a prendere in considerazione in primo luogo le proteine che sono presenti negli alimenti. Le proteine si distinguono in due gruppi, proteine animali e proteine vegetali, ed ora andremo a vedere quali sono gli alimenti che contengono più proteine e che quindi dovrebbero essere mangiati spesso nel corso della settimana.

Perché le proteine sono importanti per il nostro organismo?

Le proteine svolgono tre ruoli primari nel nostro organismo.

Un ruolo energico. Sono essenziali per il corretto funzionamento del corpo. Un ruolo di costruzione. Partecipano alla creazione di tutti i tessuti, permettono il rinnovamento della pelle, dei capelli, delle unghie e non solo Un ruolo funzionale. Sono fondamentali per il nostro organismo dato che ci difendono da alcune malattie. Inoltre, per le donne in gravidanza, le proteine sono fondamentali per la corretta formazione del feto e per la sua crescita.

Gli alimenti che apportano più proteine: eccone alcuni

1. Uova

Le uova sono costituire dal 12% di proteine, in particolar modo il quantitativo maggiore di proteine è concentrato nel tuorlo d’uovo, ma anche l’albume è un’ottima fonte proteica, tanto da essere consumato da tutti gli sportivi, apporta proteine ma pochi grassi.

​2. Carne rossa

Hanno un contenuto proteico mediamente del 18%, tra tutte le tipologie di carne quella che ne apporta un quantitativo maggiore è il filetto di manzo.

3. Latte

Il latte apporta ottimi quantitativi di proteine, specialmente quello in polvere, e oltre ad apportare le proteine, il latte, è un ottima fonte di calcio e vitamine indispensabili per il nostro organismo.

4. Formaggi

Alcune tipologie di formaggio possono contenere anche fino al 36% di proteine, come nel caso del parmigiano.

5. Pesce

Il pesce contiene in media il 21% di proteine e tra le varie tipologie di pesce, il tonno è quello che ne apporta di più.

6. Crostacei e molluschi

I crostacei e i molluschi sono ricchi di proteine, tra questi i migliori, sono i gamberi, le cozze, i granchi, le capesante e le ostriche.

7. Carne bianca

La carne bianca ha un contenuto proteico di circa del 20%. Inoltre, il pollame oltre che ad apportare molte proteine apporta pochi grassi e colesterolo.

8. Soia

La soia, il tofu, il tempeh e i semi germogliati, sono degli alimenti molto consumati nelle diete vegetariane e vegane. Sono ottime fonti proteiche vegetali.

9. Frutta secca

Quando si parla di frutta secca si intendono le noci, le nocciole, i pistacchi, le mandorle ed altre tipologie di frutta a guscio. Nonostante la frutta secca apporti quantitativi molto elevati di proteine, apportano anche grassi buoni, ottimi per la nostra salute, ma meglio non abusarne perché molto calorica.

10. I semi oleosi

I semi di lino, zucca, girasole e sesamo sono delle ottime fonti proteiche, quando si decide di consumarli sarebbe consigliabile la loro macinazione, altrimenti saranno difficilmente assorbiti i nutrienti.

11. Legumi

Tra i legumi, quelli che contengono un quantitativo maggiore di proteine sono le lenticchie, i ceci e i fagioli.