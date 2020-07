Ludovica Valli nonostante continui a svolgere il lavoro da influencer all’interno del suo profilo Instagram, ha deciso di abbandonare definitivamente il mondo della tv e svela il suo dolore. Negli ultimi mesi infatti, moltissimi dei suoi fan hanno visto la ex tronista sempre più stanca e visibilmente triste.

Qualcosa infatti, sembra non andare nel verso giusto all’interno della vita di Ludovica che, durante i giorni scorsi si è sentita in dovere di raccontare quello che realmente le sta accadendo. Un periodo davvero difficile per la Valli che nonostante cerchi di seguire un’alimentazione equilibrava e del sano sport, non riesce a trovare un momento di serenità con il suo fisico. Cosa sta succedendo all’interno della vita di Ludovica?

Ludovica Valli svela il suo dolore

La ex tronista di Uomini e Donne torna a parlare del suo dolore e decide di confessare a tutto il bruttissimo periodo dal quale sta cercando di uscire a fatica. Già in passato la sorella più piccola delle tre Valli ha dovuto ricorrere a un’operazione. Ludovica qualche anno fa, ha infatti dovuto ricorrere da uno specialista per rifarsi il seno a causa di una malformazione che le portava molto malessere.

Da quanto la ex tronista è uscita dal programma di Maria De Filippi, per lei la vita non è stata affatto facile. Accanto a lei oltre alla sua famiglia però, c’è il suo fidanzato Gianmaria che ormai da diversi anni è accanto a lei e che sembra sia finalmente l’uomo giusto per Ludovica.

Durante i giorni scorsi però, Ludovica Valli svela finalmente il suo dolore e tutto quello che in quest’ultimo periodo la sta sempre più logorando dentro. L’influencer infatti, decide di confessare quello che sta succedendo all’interno della sua vita ai fan che, sempre più preoccupati continuano a chiedere la verità sulla sua condizione di salute.

Ex tronista non dorme più

Ludovica senza tanti giri di parole ha deciso di confessare tutto: “Sto male, fisicamente e psicologicamente. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere. Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”.

La ex tronista confessa così di volersi allontanare per un periodo dai propri social, cercando di mettere la sua salute al primo posto rispetto a tutto il resto.