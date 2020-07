Meteo: previsioni per domani mercoledì 29 luglio 2020

By

Come indicano le previsioni Meteo per domani mercoledì 29 luglio 2020 ci sarà bel tempo su tutta Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Sono attesi temporali sulle Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature ovunque in aumento.

Nord: previsioni per domani mercoledì 29 luglio 2020

Secondo le previsioni Meteo domani avremo un giornata caratterizzata da tempo stabile su tutte le regioni. Condizioni di variabilità solo sulle Alpi e Prealpi centro-orientali che peggioreranno nel corso del pomeriggio e in serata, sfociando in piogge e temporali. Temperature in crescita.

Centro: previsioni per domani mercoledì 29 luglio 2020

Cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo qualche nube sparsa senza pioggia, durante la mattinata, su Toscana e Lazio. Temperature in crescita.

Sud e Isole: previsioni per domani mercoledì 29 luglio 2020

È previsto tempo stabile per tutto il giorno, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il meridione, isole comprese. Temperature in crescita.