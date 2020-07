Ad ogni segno zodiacale corrisponde una carta dei tarocchi che rivela la personalità di ognuno di noi. Oroscopo e tarocchi: una carta per ogni segno zodiacale, scopri qual’è la tua.

Ariete

La carta dei Tarocchi dell’Ariete è l’imperatore. Questa carta rappresenta carisma e capacità di leadership. I nati del segno zodiacale dell’Ariete amano prendere il controllo e dominare le situazioni.

Toro

La carta dei Tarocchi del Toro è quella dello ierofante. Lo ierofante rappresenta una figura di insegnante, perfetta per rappresentare i nati del segno zodiacale del Toro, che sono molto bravi a guidare gli altri.

Gemelli

La carta dei Tarocchi dei Gemelli è quella degli Amanti, che evidenzia il loro bisogno di essere in una relazione anche se molto spesso non ne sono in grado data la poca propensione alle responsabilità.

Cancro

La carta dei Tarocchi del Cancro è quella del Carro. Il Carro è il simbolo della vittoria raggiunta dopo l’azione, l’avanzamento sul percorso nonostante il flusso degli ostacoli incontrati lungo la strada.

Leone

La carta dei Tarocchi del Leone non può che essere la forza. Questa carta per il Leone sta a indicare la forza fisica, mentale e spirituale costantemente messa alla prova. Grazie però al grande coraggio il Leone vincerà tutte le battaglie da combattere.

Vergine

I nati del segno zodiacale della Vergine sono cervellotici, pieni di problemi da risolvere con la logica. Per riuscire a uscire dal loro labirinto mentale devono allontanarsi, stare soli. Per questo la carta dei tarocchi ideale per loro non può che essere quella dell’eremita.

Bilancia

I nati del segno zodiacale della Bilancia cercano l’equilibrio e il giusto. La carta dei Tarocchi che meglio si associa al segno non può che essere quella della giustizia.

Scorpione

I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono misteriosi, oscuri, permeati da un alone di qualcosa di non sempre positivo. La carta dei Tarocchi che li rappresenta è quella della morte, una carta che fa paura ma non sempre è negativa perché preannuncia la capacità di trasformarsi in qualcuno di nuovo.

Sagittario

I nati del segno zodiacale del Sagittario rappresentano ciò che è mite, ciò a cui ci si può affidare, ciò che non perde le staffe ma abbraccia con dolcezza. La temperanza è la carta dei Tarocchi che meglio li rappresenta.

Capricorno

I nati del segno zodiacale del Capricorno sono chiusi e possono dare agli altri un’impressione di qualcosa di freddo e impenetrabile. La carta dei Tarocchi che meglio li rappresenta per come li vedono gli altri è quella del diavolo.

Acquario

La carta dei Tarocchi delle stelle rappresenta l’individualità estrema dell’Acquario. Le stelle incarnano l’equilibrio tra intuizione e decisione, capacità che danno aiutano i nati del segno zodiacale dell’Acquario a prendere decisioni in maniera rapida e razionale.

Pesci

La carta dei Tarocchi che rappresenta i Pesci è la luna, che promuove la riconciliazione del corpo con la mente e aiuta a familiarizzare con le energie che tendono a influenzare le emozioni.