Le stelle possono influenzare tutto di noi, carattere, aspetto fisico, propensioni lavorative e persino la nostra preferenza per i videogames. Oroscopo e videogiochi: un videogioco per ogni segno zodiacale.

Ariete

Il videogioco dell’Ariete è Bloodborne. I nati del segno sono creativi ed energici, istintivi e competitivi. Bloodborne è adatto a chi non ha mezze misure e non esita davanti al nemico, proprio come l’Ariete.

Toro

Il videogioco del Toro è The Witcher. Completare la quest principale, le secondarie e le espansioni richiede molta attenzione e le monete non bastano mai. Solo il Toro con la sua grande capacità nel maneggiare il denaro ce la può fare.

Gemelli

Il videogioco dei Gemelli è Fallout. Si tratta di un gioco che garantisce grande libertà ma anche scelte morali complicate ma non tanto da mettere in crisi giocatori spensierati come i Gemelli.

Cancro

Il videogioco del Cancro è The Sims. In questo gioco la gestione del nucleo familiare è determinante, come lo è nella vita reale per i nati del segno zodiacale del Cancro, dediti alla famiglia e agli affetti più stretti.

Leone

Il videogioco del Leone è Ryse: Son of Rome. Il giocatore del segno zodiacale del Leone ha un’indole orientata alla vittoria, che non si può certo conseguire senza agire e combattere.

Vergine

Il videogioco della Vergine è Minecraft. Coscienziosi, precisi, analitici e critici, i nati del segno zodiacale della Vergine con Minecraft possono plasmare minuziosamente i blocchi di un mondo ideale.

Bilancia

Il videogioco della Bilancia è Nobunaga’s Ambition – Sphere of Influence. Si tratta di un gioco dove i rapporti diplomatici e l’abilità da leader sono in primo piano e c’è bisogno di chi sappia riportare l’ordine nel caos.

Scorpione

Il videogioco dello Scorpione è Halo. Nessuno meglio di un nato del segno zodiacale dello Scorpione è in grado di guidare il suo personaggio verso la vittoria impartendo ordini ai compagni nelle partite multiplayer.

Sagittario

Il videogioco del Sagittario è Splatoon. L’esuberanza e lo spirito collaborativo di Splatoon sono perfetti per un giocatore del segno zodiacale del Sagittario, che farà tutto il possibile per sconfiggere il team.

Capricorno

Il videogioco del Capricorno è SimCity. SimCity è un gioco perfetto per il giocatore del segno zodiacale del Capricorno, che permette di scatenare i suoi interessi soprattutto economici.

Acquario

Il videogioco dell’Acquario è Chrono Trigger. Chrono Trigger è un gioco incentrato sui viaggi nel tempo, in un futuro che sa di morte e che rifiuta il cambiamento. Solo l’estro di un Acquario disposto a viaggiare anche nel passato può salvare la situazione.

Pesci

Il videogioco dei Pesci è Project Zero: Maiden of Black Water. Si tratta di un gioco dove per muoversi al suo interno c’è bisogno di una inaspettata forza per affrontare le presenze sovrannaturali che ne caratterizzano la storia per intero, e il migliore giocatore non può non appartenere al segno zodiacale dei Pesci.