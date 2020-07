Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 29 luglio 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

By

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 29 luglio 2020. Siamo già a mercoledì! Curiosi di scoprire cosa porterà di nuovo questa giornata ai segni zodiacali? Che piega prenderà la settimana? Leggete la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani e dedicata a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete inizierà una bella ripresa, il Toro recupererà un po’ di serenità. Novità lavorative all’orizzonte per i Gemelli, mentre il Cancro sta per entrare in una fase decisamente più fortunata.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 29 luglio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Occhio alle discussioni sul lavoro, Leone! La Vergine tenderà a chiudersi a riccio. La Bilancia avrà ottime occasioni di fare incontri interessanti, lo Scorpione invece sarà stracolmo di energia.

Oroscopo domani mercoledì 29 luglio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà l’opportunità di incontrare la sua anima gemella, il Capricorno potrà cominciare a fare scelte importanti in amore. Massima cautela per i Pesci, perché potrebbero sentirsi molto tesi, l’Acquario invece accuserà un po’ di fiacchezza.

