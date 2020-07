Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 29 luglio 2020. Siamo arrivati già a metà settimana: come proseguirà per i segni zodiacali? Giornata a rischio discussioni per il Leone, la Vergine non deve chiudersi a riccio. Nuovi intriganti incontri all’orizzonte per la Bilancia, mentre lo Scorpione ha bisogno di chiarire in amore. Se volete approfondire, ecco più nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per domani, riguardo ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 luglio 2020: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà con il piede sbagliato. La Luna sarà in dissonanza e ti libererà del suo influsso negativo soltanto a fine giornata. Potrai rifarti alla sera, perché se deciderai di uscire, le stelle potrebbero riservarti qualche incontro speciale. Sul lavoro cerca di fare attenzione alle discussioni con i colleghi.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 29 luglio 2020: Vergine

Si prospettano quattro giornate in cui sarai più introverso e silenzioso del solito. Avrai voglia di startene per conto tuo e non vedere nessuno. Potrebbero esserci alcune questioni personali o di famiglia lasciate in stand-by: trova il coraggio di affrontarle e di confrontarti con gli altri in maniera pacata. Molla per un po’ le tue difese!

Oroscopo domani mercoledì 29 luglio 2020: Bilancia

Venere in Gemelli continua a favorire i nuovi incontri e lo farà fino ai primi di agosto.. Anche se la stanchezza si fa sentire, dovresti sforzarti di uscire e metterti in gioco! Non sprecare delle occasioni d’oro! Sul lavoro e nelle studio potresti incappare in qualche ritardo o rallentamento provocato da Mercurio opposto.

Oroscopo domani mercoledì 29 luglio 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai carico di energia che andrebbe sfruttata in maniera efficace. In amore, per esempio, dovresti provare a risolvere i malintesi degli ultimi giorni; in questo caso, usa molta cautela. Occorre più attenzione nella gestione delle tue finanze: cerca di ridurre le spese non necessarie!