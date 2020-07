Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 29 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 29 luglio 2020. Quali preziosi consigli riserverà il popolare astrologo romano ai segni zodiacali? Giornata al top per il Sagittario, il Capricorno dovrà fare scelte importanti in amore. Occorre massima cautela ai Pesci, così come all’Acquario che si sentirà un po’ giù di corda. Di seguito, per saperne di più, ecco le previsioni astrologiche dedicate agli ultimi 4 segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 luglio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna come alleata: non sprecare questa occasione ed esci allo scoperto! Saranno soprattutto favorite le nuove storie. Per quanto concerne il lavoro stai per ricevere nuove offerte: non sottovalutarle, potrebbero rivelarsi molto interessanti…

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 29 luglio 2020: Capricorno

Finalmente sul lavoro si sta smuovendo qualcosa di importante: abbi fiducia e non mollare! In amore, invece, sei già entrato in una fase contraddistinta da scelte significative, scelte che potrebbero cambiare per sempre e in meglio la tua vita sentimentale.

Oroscopo domani mercoledì 29 luglio 2020: Acquario

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata un po’ sottotono in amore. Nulla di grave, potrai recuperare già a partire dai prossimi giorni, nel frattempo cerca di mantenere i nervi saldi. Sul lavoro ci sono in cantiere progetti importanti, ma dovrai gestire con attenzione le spese.

Oroscopo domani mercoledì 29 luglio 2020: Pesci

Domani, secondo l’astrologo Paolo Fox, dovrai usare la massima cautela. Nonostante la tensione che proverai, dovrai fare in modo di dire tutto quello che pensi senza permettere a chi ti è di fronte di interromperti continuamente. Sul lavoro esponiti senza timore, perché una tua idea potrebbe essere accolta con successo. Ricarica le batterie, sei troppo stanco!