Parma – Atalanta – Curiosità sul match – Highlights andata

Alle ore 19:30 scenderanno in campo Parma – Atalanta per sfidarsi in questa 37° giornata di campionato. Stagione che sta volgendo al termine, bergamaschi già sicuri di un posto per la prossima Champions, ducali già salvi ma che vogliono concludere al meglio questo campionato.

Parma – Atalanta: Curiosità sul match

L’ultima vittoria dei padroni di casa è datata 16 febbraio 2014, quando a Bergamo riuscirono a vincere per 4-0. Da quella partita in poi si sono affrontate altre 5 volte, dove per ben 4 volte l’Atalanta è riuscita a prevalere sugli avversari, così come all’andata che finì 5-0 a beneficio dei nerazzurri, in quell’occasione andarono a segno Gomez, Freuler e Gosens prima della doppietta firmata da Ilicic. Sloveno che non sarà disponibile per il match di questa sera.

Parma – Atalanta: Highlights andata