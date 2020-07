Parma – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 19:30 scenderanno in campo Parma – Atalanta per sfidarsi in questa 37° giornata del campionato di Serie A. Parma già salva, Atalanta già sicura di un posto in Champions, ma vorrebbe ambire ad una posizione in classifica migliore di quella attuale.

Gli uomini di D’Aversa arrivano da 2 vittorie consecutive contro Brescia e Napoli entrambe per 2-1. Vittorie che hanno consentito ai ducali di centrare la promozione con alcune giornate di anticipo. Bergamaschi che nel post lockdown hanno ripreso un ruolino di marcia fantastico, così da centrare con ben 4 giornate in anticipo l’obiettivo di un posto per la prossima Champions e adesso guardano solo alla sfida col PSG del prossimo mese di agosto.

Parma – Atalanta: Probabili formazioni

D’Aversa lancia dal 1′ minuto Karamoh al centro dell’attacco con Gervinho e Kulusevski ai lati, Brugman non convocato insieme agli altri infortunati, Cornelius Scozzarella Hernani e Grassi. In porta confermato Sepe, la difesa sarà la stessa che ha iniziato la partita con il Brescia.

Gasperini perde Toloi per squalifica, e continua ad escludere Ilicic dai convocati, per scelta tecnica. Pasalic indiziato numero 1 per giocare dietro le punte Gomez e Zapata. Sulle fasce confermati i soliti Gosens e Hateboer.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, karamoh, Gervinho. All. D’Aversa

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Parma – Atalanta: Pronostico

Le due squadre non hanno obiettivi da raggiungere, ma la partita sarà comunque competitiva, nessuna delle due squadre vuole lasciare vita facile all’avversario. Per questo motivo prevediamo un segno 2+GOL per questo match.

Parma – Atalanta: Dove vederla in tv e streaming

Questo match potrete seguirlo sulla piattaforma DAZN a partire dalle ore 19:30. Il match sarà, quindi, visibile al canale 209 di Sky, o scaricando l’applicazione dedicata, sia per dispositivi Android che Apple.