Ricetta rustici leccesi: ingredienti, preparazione e consigli

Ideali come spuntino a tutte le ore del giorno, i rustici leccesi sono una specialità salentina sfiziosa e saporita. Un disco croccante di pasta sfoglia dorata racchiude un morbido ripieno di besciamella, pomodoro e mozzarella. Facili e veloci da preparare, ottimi da consumare tiepidi. In Salento si trovano facilmente in tutte le rosticcerie o nei bar e d’estate rappresentano il classico cibo da portare in spiaggia.

Rustici leccesi – Ingredienti

Ingredienti per 8 rustici.

Passata di pomodoro 30 g

Mozzarella 35 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pasta Sfoglia (4 rotoli) 920 g

Per la besciamella:

Latte intero 200 ml

Farina 00 20 g

Burro 20 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Noce moscata q.b.

Per spennellare:

Uova 1

Rustici leccesi – Preparazione

Per preparare i rustici leccesi per prima cosa realizzate la besciamella: scaldate il latte in un pentolino e, a parte, sciogliete il burro in un’altra casseruola a fuoco dolce, aggiungete la farina e mescolate velocemente con una frusta per evitare che si formino grumi.

Quando la farina si sarà completamente amalgamata aggiungete il latte caldo e fate addensare il tutto a fuoco moderato, sempre mescolando. Insaporite con la noce moscata il sale e il pepe, quindi coprite la besciamella con pellicola a contatto.

Tagliate la mozzarella a fette e poi tritatela finemente; se dovesse risultare troppo umida lasciatela asciugare in un colino.

Insaporite la passata di pomodoro con un filo d’olio e il sale. Ricavate dai rotoli di pasta sfoglia 16 cerchi con un coppa pasta del diametro di 10 cm e 8 cerchi con un coppa pasta del diametro di 8 cm. Posizionate 8 cerchi grandi su una leccarda ricoperta di carta forno,

spennellate la superficie con un uovo sbattuto e ponete sopra di essi un altro cerchio della stessa dimensione. Questa operazione servirà a far sfogliare la pasta verso l’alto e far gonfiare i rustici. Mettete al centro del disco un cucchiaino generoso di besciamella, poi un cucchiaino di passata di pomodoro e un po’ di mozzarella tritata. Spennellate i bordi con l’uovo e ricoprite i dischi grandi con quelli più piccoli, sigillando bene in bordi premendo con le dita. Procedete così con tutti e alla fine spennellate i rustici con altro uovo sbattuto.

I rustici sono pronti per la cottura. Cuoceteli in forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti circa, fino a quando saranno dorati. Una volta pronti, sfornate i vostri rustici leccesi e fateli intiepidire prima di servirli.

Rustici leccesi – Consigli utili

Consumate i rustici leccesi tiepidi. Potete conservarli in frigorifero coperti con la pellicola e consumarli al massimo il giorno dopo. Potete congelare i rustici leccesi crudi.

Per rendere i rustici leccesi più ricchi, potete aggiungere, se lo preferite, del prosciutto cotto.