Antonella Elia cede alla rabbia e alla delusione e decide di dare uno schiaffo a Pietro Delle Piane durante il loro falò di confronto finale. La coppia entrata a Temptation Island con l’intento di dimostrare a tutti il loro grande amore, si è dimostrata tutt’altro che unita arrivando quasi al punto di rottura.

Nonostante Antonella Elia abbia parlato continuamente del suo ex fidanzato Fabiano all’interno del villaggio delle fidanzate, quello che ha fatto Pietro sembra andare ben oltre le aspettative ma soprattutto la tolleranza della fidanzata.

Il loro falò di confronto finale infatti, ha dato vita a una vera e propria discussione arrivata alle mani. Antonella Elia imprevedibile come sempre cede alla rabbia e schiaffeggia Pietro davanti a Filippo Bisciglia, cosa è realmente successo?

Antonella Elia cede alla rabbia

La showgirl nonché ex gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è trovata finalmente davanti a Pietro per chiarire una volta per tutte le tantissime critiche nei suoi confronti. Il Compagno di Antonella infatti, all’interno del villaggio dei fidanzati, ha più volte accusato la fidanzata di essere una persona infantile, arida ma soprattutto di non aver concluso niente l’interno della sua vita visto che, non ha mai avuto un figlio.

Le parole di Pietro Delle Piane hanno così ferito nel profondo Antonella che, nonostante le spiegazioni continue del fidanzato, non ha voluto sentire nessuna ragione ma soprattutto nessuna spiegazione.

Nonostante Pietro più volte abbia spiegato il perché di quelle frasi, il loro falò di confronto si è animato fino ad arrivare a un gesto imprevedibile della showgirl. Cosa è successo?

La showgirl e lo schiaffo a Pietro Delle Piane

La ex gieffina durante il falò di confronto finale ha deciso di lanciare uno schiaffo sul viso di Pietro, sottolineando tutta la sua rabbia repressa ma soprattutto la delusione per le parole del fidanzato.

Antonella Elia infatti, non si è lasciata abbindolare dalle parole di Pietro che, cercavano in tutti i modi di giustificare le offese e le critiche nei suoi confronti durante tutto il suo “viaggio dei sentimenti”.

Il loro falò di confronto finale però, non è terminato durante la puntata di ieri e per questo, vedremo quello che realmente avrà deciso la coppia solamente durante l’ultima puntata di giovedì 30 luglio. Cosa avrà in mente Antonella Elia?