Cagliari – Juventus – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Cagliari – Juventus è una delle partite della 37° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari, oggi mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida mette di fronte i bianconeri, che sono ormai aritmeticamente certi di aver vinto lo Scudetto, e gli isolani che hanno iniziato la stagione con ambizioni di qualificazione UEFA per poi ritrovarsi a navigare a lungo a centro classifica, in una seconda metà di stagione molto deludente.

Cagliari – Juventus – Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Birsa, Ionita; Pereiro; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

Cagliari – Juventus – Pronostico

Il pronostico della sfida sembra abbastanza scontato: la Juventus ha necessità di mantenere e migliorare lo stato di forma in vista della ripresa della Champions League, mentre il Cagliari è fuori dai giochi per tutto ed è falcidiato dagli infortuni. Ci aspettiamo una gara tatticamente abbastanza aperta, anche per la voglia di CR7 di aumentare il proprio bottino di reti nella classifica marcatori. Per questo sentiamo di consigliare l’esito OVER 2.5.

Cagliari – Juventus – Dove vederla in tv e streaming

Cagliari – Juventus sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, il servizio di riproduzione di eventi live in streaming che da due stagioni possiede l’esclusiva di tre partite della Serie A di ogni giornata del campionato. DAZN è visibile su Smart TV, Smartphone, Tablet e PC, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox. Oppure, ancora, attraverso il decoder Sky Q, per quegli abbonati Sky che ne usufruiscono, scaricando l’app. I clienti Sky che hanno aderito all’offerta combinata Sky-DAZN, potranno vedere Cagliari – Juventus su DAZN1 sull’apposito canale dedicato da Sky.