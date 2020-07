Cagliari – Juventus – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Cagliari – Juventus: la partita inizia alle 21.45 allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari. La gara, valida per la 37° giornata del campionato di Serie A 2019/20, mette di fronte la 14° in classifica, il Cagliari, a 42 punti, e la Juventus vincitrice del campionato che ha oggi 83 punti. Partita che si gioca, come tutte le altre, senza la presenza di pubblico e a porte chiuse in ossequio alle norme anticontagio decise per l’emergenza sanitaria da coronavirus nel nostro paese. La partita sarà trasmessa da DAZN.

Cagliari – Juventus – Ultime dai campi

Problemi di formazione per entrambi i tecnici. Terreno in buone condizioni, temperatura molto calda nonostante l’orario tardo della partita. Zenga porta Birsa in cabina di regia con Pereiro fantasista alle spalle della coppia titolare formata da Simeone e Joao Pedro. Nella Juventus sorpresa Buffon tra i pali, al centro della difesa si rivede Rugani per le condizioni non ottimali di De Ligt. In attacco, complici gli infortuni di Douglas Costa e Dybala, si rivede Higuain al centro con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo ai suoi lati.

Cagliari – Juventus – Formazioni ufficiali

Cagliari – Juventus, 37° giornata Serie A 2019/20

Mercoledì 29 Luglio 2020, Stadio Sardegna Arena, Cagliari

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Birsa, Ionita; Pereiro; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.