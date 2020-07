Calciomercato Crotone – Il bomber oggetto di desiderio

Il Crotone torna in Serie A dopo un due stagioni e lo fa anche grazie ai gol decisivi del suo bomber nigeriano Simy con 20 gol in questa stagione.

Ed è proprio il bomber nigeriano, classe 1992, oggetto del desiderio di molti club nonostante il presidente Vrenna ha dichiarato che Simy sarà con i calabresi anche nella prossima stagione in massima serie.

L’Udinese, la prima a farsi avanti, ha formulato un’offerta al Crotone per l’acquisto di Simy ma il presidente ha rifiutato l’offerta proprio in virtù della promessa fatta per trattenere l’attaccante in Calabria per la prossima stagione.

Vedremo se il presidente sarà in grado di rifiutare le numerose proposte che arriveranno da molti club per l’attaccante vista la splendida stagione disputata con i suoi 20 gol che non passano di certo inosservati.

Nwankwo Simy

Arrivato in Serie A nella stagione 2016-2017 dalla Serie B portoghese per Nwankwo Simy l’inserimento non è stato di certo facile. Chiuso da Diego Facinelli e Marcello Trotta il calciatore nigeriano ha saputo aspettare il suo momento diventando uno dei simboli della miracolosa salvezza in massima serie e successivamente si è conquistato la maglia da titolare a suon di gol e assist.