Calciomercato Fiorentina – Anche la Fiorentina sul difensore del Totthenam

Calciomercato Fiorentina – Il mercato extralusso degli svincolati è costituito da grandi nomi, e la Fiorentina sembra voler attingere da questa lista, non per un solo giocatore ma per almeno 3 di questi campioni che in questo mercato estivo hanno deciso di voler cambiare aria.

Alcuni nomi che Commisso ha messo nel mirino sono già usciti allo scoperto e sono Thiago Silva, Mario Mandzukic e Mario Gotze, impensabile portarli tutti e 3 a Firenze visti gli elevati ingaggi dei giocatori. A questa lista si aggiunge un’altro difensore, in passato cercato anche dalla Roma, stiamo parlando di Vertonghen.

Calciomercato Fiorentina – Messo nel mirino Vertonghen

Il centrale difensivo belga, era in forza al Tottenham, dove ha trascorsi gli ultimi anni di carriera, prima della decisione di non voler rinnovare il suo contratto con il club inglese. Sul giocatore inizialmente c’era la Roma, che voleva trovare un sostituto nel caso Smalling non restasse nel club capitolino, e il difensore belga era la prima scelta sul taccuino dell’allora ds Petrachi.

Poi per il giocatore fece un sondaggio anche l’Inter, visto che Godin era dato per partente e voleva trovare un’alternativa low-cost per accaparrarsi un centrale difensivo dall’esperienza internazionale, ed il belga poteva far comodo alla squadra di Conte.

Infine nelle ultime ore salgono le quotazioni del giocatore per la Fiorentina, Commisso ha messo nel mirino il difensore, quello che c’è da capire è la situazione Thiago Silva, perché se il giocatore arriva a Firenze è impensabile possa arrivare anche i belga, questo vuol dire che l’uno esclude l’altro, e per il valore del giocatore la trattativa per Vertonghen è più semplice rispetto a quella per il brasiliano ex PSG.

Vedremo alla fine chi la spunterà per il difensore, quello che è sicuro è che in difesa Commisso ha intenzione di fare un gran colpo, dall’esperienza internazionale.