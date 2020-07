Calciomercato Torino – Due big potrebbero dire addio – Si pensa ad un nuovo portiere

By

Calciomercato Torino che vive nell’incertezza più totale, perchè sono insistenti le voci di offerte a Cairo per l’acquisizione della società, ma il patron granata è intenzionato a non cedere, ma intanto alcuni big potrebbero lasciare Torino, stanchi di lottare per obiettivi minimi.

Le situazioni di Izzo e Sirigu: i due in partenza?

Armando Izzo sembra essere sempre più lontano dal Toro e vicino all’Inter, almeno queste sono le notizie che si rincorrono da alcune settimane. Il difensore negli ultimi tempi è spesso infortunato e non sempre è titolare fisso, anche se è sempre attivo sui social per tenere alto il morale della squadra. Comunque sia i tifosi non si strapperebbero i capelli in caso di una sua cessione, sui social è spesso preso di mira.

Salvatore Sirigu non crede più nel progetto Cairo ed ha chiesto la cessione, almeno questo quanto trapela dall’ambiente granata. Il portiere protagonista di un’altra ottima stagione potrebbe passare all’Inter e fare il secondo alle spalle di Handanovic, ma su di lui ci sono anche le attenzioni di Lazio (in caso di cessione di Strakosha) e della Roma, che cerca un portiere di affidamento al posto di Pau Lopez. Futuro quindi sempre meno granata per l’estremo difensore.

Via Sirigu si punta Sepe

Il Torino sta cercando già il sostituto di Sirigu e le attenzioni sono ricadute sul portiere napoletano del Parma Luigi Sepe. Il portiere sarà riscattato dai ducali, che pagheranno al Napoli la cifra stabilita lo scorso anno quando è stato dato in prestito con obbligo di riscatto, ma il Torino si è fatto vivo con la società emiliana.

Purtroppo per i granata lo stesso Sepe ha bloccato sul nascere la trattativa dichiarando di voler restare al Parma, quindi al momento sembra una strada non percorribile anche se il ds Vagnati non ha gettato la spugna.