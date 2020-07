Fiorentina – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina – Bologna si affrontano alle 21:45 per la 37a giornata di Serie A. Partita che a livello di classifica non ha nulla da dire, ma può valere il 10° posto, un traguardo che entrambe le compagini vorrebbero raggiungere o migliorare.

Fiorentina – Bologna: come arrivano alla gara

La Fiorentina sta per salutare una stagione travagliata e quella di questa sera dovrebbe essere l’ultima partita interna sulla panchina viola per Giuseppe Iachini. I viola sono reduci dalla sconfitta esterna subita contro la Roma per 2-1 che ha messo fine ad una striscia di risultati positivi. Le motivazioni stasera non mancheranno, perchè in caso di successo verrebbe agganciato in classifica proprio il Bologna.

Il Bologna ha vinto l’ultima gara battendo il Lecce a tempo scaduto per 3-2, mettendo fine così a un digiuno che durava da troppo. Mihajlovic si aspetta un’altra prova di forza dalla sua squadra e soprattutto ad alcuni calciatori che devono riconquistarsi la riconferma per la prossima stagione.

Fiorentina – Bologna: Il pronostico

Partita che sarà sicuramente giocata a viso aperto nonostante la stanchezza dell’ultimo periodo. Crediamo che ci sarà da divertirsi e consigliamo la giocata sul segno X – Gol

Fiorentina – Bologna: Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribéry.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Fiorentina – Bologna: Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina – Bologna si giocherà stasera alle 21:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà visibile in diretta TV su Sky Sport 253. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky.