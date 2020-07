Le stelle possono influenzare il modo di agire di ognuno di noi e questo anche sul modo di percepire le regole che vengono imposte. C’è proprio chi non le tollera. I segni che non seguono le regole: classifica.

1. Acquario

Tra i segni che non seguono le regole la classifica vuole al primo posto assoluto l’Acquario, segno la cui prerogativa principale è proprio quella di essere anticonvenzionale e insofferente alle regole imposte. I nati del segno zodiacale dell’Acquario amano crearsi da soli le proprie regole e solo quelle rispettano per ogni possibile situazione. I nati del segno zodiacale dell’Acquario sono sempre sopra le righe, odiano le imposizioni e le catene. Certo comportandosi così non ottengono molta simpatia né consensi per cui il più delle volte finiscono con il dover tornare alle regole imposte.

2. Ariete

Tra i I segni che non seguono le regole al secondo posto della classifica c’è l’Ariete, che le regole non le segue affatto. I nati del segno zodiacale dell’ariete vogliono comandare e non essere comandati, sono insofferenti alle regole e a tutto ciò che gli è imposto da altri. Gli Ariete comprendono ma preferiscono non comportarsi come gli viene richiesto e lo fanno senza remore o timori delle conseguenze. I nati del segno zodiacale dell’Ariete non danno peso al giudizio altrui e la grande fiducia in loro stessi li rende immuni dalle critiche. Per questo motivo trasgrediscono le regole e non gliene importa niente né si fanno problemi.

3. Leone

Al terzo posto nella classifica dei segni che non seguono le regole c’è il Leone. I nati del segno zodiacale del Leone sono molto egocentrici e pensano che gli altri debbano seguire loro, non seguire le regole. I nati del segno zodiacale del Leone impostano per sé le regole e anche per gli altri. I nati del segno zodiacale del Leone agiscono in questo modo per confermare il proprio ruolo di leader ma certo vanno incontro a veri e propri scontri con chi li accusa di un atto di prepotenza. I Leone sono sempre sicuri di agire per il meglio anche quando stanno sbagliando.

4. Sagittario

Tra i segni che non seguono le regole la classifica chiude al quarto e ultimo posto con il Sagittario. I nati del segno zodiacale del Sagittario sono abbastanza insofferenti e scocciati dalle regole, soprattutto se queste mettono un freno alla loro necessità e voglia di azione. Se il campo poi è quello degli affari il Sagittario non regge: il solo fatto di avere un impedimento burocratico, legale, dettato da una regola imposta, gli fa venire i nervi. I Sagittario cercano dunque soluzioni alternative, si creano loro le regole ma questo li porta a sbagliare e a commettere errori. Agendo così si scontrano con gli altri perché non accettano di sentirsi giudicati o criticati da chi, non d’accordo con loro, cerca di farli desistere.