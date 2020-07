Come esistono persone che hanno un senso di responsabilità pari a zero e non sanno impegnarsi, ce ne sono altre più serie e che prediligono le storie d’amore lunghe. Tutto dipende dalle stelle. I segni più portati per i rapporti duraturi sono questi.

Il Toro

I segni più portati per i rapporti duraturi sono questi: tra loro figura il Toro. I nati del segno zodiacale del Toro sono amanti del concetto esistenziale dell’amore e si buttano in qualsiasi relazione sperando che sia quella definitiva, che lega due persone per la vita. I nati del segno zodiacale del Toro sono molto fedeli e sinceri, pretendono lo stesso dal partner, sono sempre alla ricerca di conferme sulla persona che hanno a fianco. Se desiderate una famiglia il Toro è il partner giusto per voi.

Il Cancro

I segni più portati per i rapporti duraturi sono questi: tra loro non manca il Cancro. Il Cancro è un segno zodiacale portato per la famiglia, per la creazione di un proprio nucleo di procreazione accanto a quello di origine. I nati del segno zodiacale del Cancro sono innamorati dell’idea dell’amore e della famiglia, non vedono l’ora di crearne una propria e quindi di trovare una persona da amare follemente per tutta la vita. Il Cancro però non solo desidera trovare un partner che condivida anche i suoi interessi ma che debba essere disposto a fare anche la prima mossa. In cambio gli porterà devozione per l’eternità.

Il Leone

I segni più portati per i rapporti duraturi sono questi: tra loro c’è il Leone. Questo segno zodiacale può sembrare incostante ma in realtà ha le idee perfettamente chiare su ciò che desidera dalla vita sentimentale. Un nato del segno zodiacale del Leone in amore non si accontenterà mai di chiunque, vuole la persona giusta ed è disposto ad attenderla per anni. Nel momento in cui un nato del segno zodiacale del Leone incontra la sua anima gemella, investirà tutte le sue forze in questa relazione. Il Leone dona al partner anima, corpo e devozione.

La Bilancia

I segni più portati per i rapporti duraturi sono questi: non può assolutamente mancare la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia hanno bisogno di amare e di essere amati, sono alla continua ricerca della persona giusta, sono esigenti, romantici, nati e portati per l’amore e le relazioni amorose a lungo termine.

Il Capricorno

I segni più portati per i rapporti duraturi sono questi: tra loro c’è il Capricorno. Il Capricorno desidera un punto fisso su cui fare sempre riferimento, vuole imbarcarsi in una relazione stabile che gli possa infondere la tranquillità dopo la frenesia di una vita difficile. Nel momento in cui un nato del segno zodiacale del Capricorno trova la giusta persona si rasserena, è soddisfatto, è arrivato, vuole costruire una relazione duratura e stabile, che vada avanti per tutta la vita.