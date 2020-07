Karina Cascella denigra Pietro Delle Piane e durante la puntata di ieri si scaglia contro di lui con delle parole pesanti che, hanno lasciato i fan molto colpiti. Nessuno infatti, si aspettava un atteggiamento così “cattivo” nei confronti dell’attore da parte dell’opinionista di Mediaset.

Cascella sembra non riuscire a contenersi e la puntata di Temptation Island di ieri sera è diventata per lei, un vero e proprio attacco frontale a Pietro Delle Piane. L’attore infatti, ha suscitato tantissime negatività nei suoi confronti da parte dei telespettatori che, non si aspettavano delle parole così pesanti verso Antonella Elia.

Pietro Delle Piane infatti, ha accusato e offeso la sua compagna più volte raccontato quanto lei fosse una persona arida ma soprattutto infantile. Secondo il suo punto di vista infatti, la showgirl senza di lui non avrebbe nessuno e sarebbe pronta tra un paio di anni ad entrare all’interno di una casa di risposo. Karina Cascella però non ci sta e attacca in maniera brutale Pietro, quali sono state le sue parole?

Karina Cascella denigra Pietro Delle Piane

Durante la puntata di ieri sera di Temptation Island abbiamo potuto vedere l’inizio del falò di confronto finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Il loro confronto però, è stato molto particolare proprio come loro arrivando al punto di far battute, versi ma soprattutto Antonella Elia ha deciso di dare uno schiaffo a pieno viso nei confronti di Pietro.

Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che, è stato apprezzato da gran parte dei telespettatori. A intervenire su Instagram però, è arrivata karina Cascella che, ha affermato nei confronti di Pietro delle parole poco carine. Karina infatti, ha accusato l’attore di: “Hai frantumato i c**** con la storia del figlio! Sei talmente piccolo come essere umano che dovresti davvero sparire dalla tv. Le persone non meritano di ascoltare ciò che dici. Sei un co****. Sei un cesso a pedali! Ma questo qui davvero pensa che le donne cadano ai suoi piedi? Poraccio che pena che mi fa. Deve solo sperare di non incontrarmi mai in alcuna trasmissione televisiva, perché gliela faccio passare io la voglia di parlare così”.

Opinionista senza nessun freno

Karina Cascella però, ha continuato per l’intera puntata a criticare Pietro fino ad arrivare al falò di confronto finale. Le parole che l’attore ha riservato nei confronti di Antonella Elia, hanno spinto Karina a sganciare l’ennesima bomba su di lui e sulla sua persona.

L’opinionista ha così terminato il suo duro sfogo affermando che: “Comunque ragazzi io sono scioccata. Ci sono persone che non possono avere figli, che pregano per averne perché non sanno e non conoscono questa gioia e quest’uomo, Pietro ogni settimana dice che se non hai un figlio non hai fatto nulla di buono nella vita? Non sei realizzato. Non hai una vita? Ma basta davvero. Ma non si può ma che qualcuno gli dica qualcosa!”.