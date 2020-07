Lazio – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Ritorna subito in campo la Lazio, che affronterà il Brescia in una sfida di campionato valida per la 37esima giornata di Serie A, la penultima. La gara avrà inizio alle ore 19.30 presso lo stadio Olimpico di Roma oggi mercoledì 29 luglio.

L’eccellente campionato della Lazio sta per concludersi, e nonostante qualche rimpianto per aver “ceduto” nel finale di campionato nella lotta scudetto contro la Juventus, l’obiettivo di raggiungere la zona Champions League è stato raggiunto: adesso i biancocelesti vorranno riconquistare la seconda posizione in campionato e far segnare più reti possibili al capocannoniere del campionato, Ciro Immobile (attualmente a quota 34 marcature) in ottica Scarpa D’Oro e magari per eguagliare il record di Gonzalo Higuain che pochi anni fa stabilì un nuovo record in Serie A con 36 marcature.

Stagione negativa per il Brescia che ritorna in Serie B dopo solo una stagione: le rondinelle infatti non hanno praticamente mai trovato continuità di risultati e prestazioni nonostante i continui cambi di guida tecnica.

Lazio – Brescia – Probabili formazioni

Lazio che dovrebbe schierare la difesa composta da Vavro, Acerbi e Patric, per il resto i “soliti” Milinkovic, Parolo e Luis Alberto, con Lazzari e Jony sugli esterni, a far danni davanti saranno Immobile e Correa.

Lopez non metterà in campo Donnarumma, a far coppia con Torregrossa ci sarà Ayé, mentre per il resto formazione tipo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Mangraviti; Spalek, Tonali, Bjarnason, Zmrhal; Torregrossa, Ayé.

Lazio – Brescia – Il nostro pronostico

Partita sulla carta agevolissima per i biancocelesti, vista anche la sorte già segnata per il Brescia, che ritornerà in Serie B: la voglia di segnare da parte di Immobile e compagni dovrebbe favorire una vittoria larga. Puntiamo sull 1 + Over 3,5

Lazio – Brescia – Dove vederla in tv e streaming

La partita dell’Olimpico verrà trasmessa da Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 484 del digitale terrestre), disponibile anche tramite applicazione SkyGo, disponibile per ogni dispositivo portatile, e anche per gran parte delle smart tv. In maniera analoga anche NowTV trasmetterà la diretta della partita.