Lazio – Brescia – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra poche ore avrà inizio la sfida di campionato valida per la penultima giornata di Serie A tra Lazio e Brescia, che potrebbe riportare i biancocelesti in seconda posizione, mentre al Brescia resta solo da onorare il torneo visto che la retrocessione in Serie B è già divenuta aritmetica.

Lazio – Brescia – Ultime dai campi

Nessuna sorpresa particolare da parte di Simone Inzaghi che cambia principalmente la difesa con l’inserimento di Vavro in favore di Luis Felipe. Confermati titolarissimi come Milinkovic-Savic e Luis Alberto che proveranno a far segnare il più possibile Ciro Immobile, oramai vicino alla conquista della Scarpa D’oro.

Brescia con la formazione tipo, eccezion fatta per la seconda esclusione di fila per Donnarumma: sarà Ayé ad affiancare Torregrossa, Tonali in cabina di regia.

Lazio – Brescia – Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Mangraviti; Spalek, Tonali, Bjarnason, Zmrhal; Torregrossa, Ayé.