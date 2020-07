Milan News – Calciomercato: il Milan avrà una folta concorrenza per Marc Roca. Il centrocampista dell’Espanyol, che lascerà sicuramente la sua squadra retrocessa in Segunda Division, sta attirando l’interesse di tanti club. Dopo le voci di un possibile inserimento dell’Arsenal e dell’Everton, oggi dalla Spagna rimbalza la voce dell’entrata, nella corsa al giocatore, del Siviglia. Il club andaluso, che pochi giorni fa ha riscattato Suso, sarebbe particolarmente interessato al giocatore.

Milan News – Calciomercato: concorrenza spagnola per un obiettivo rossonero

Una notizia non positiva perché il Siviglia consentirebbe a Marc Roca di restare a pochi chilometri di distanza da casa, giocando però lo stesso la Champions League. Proprio la qualificazione alla Champions fece scattare l’obbligo di riscatto di Suso, e adesso il Siviglia potrebbe anticipare il Milan. La cifra necessaria per l’acquisto di Roca è decisamente affrontabile: 15 milioni di Euro si possono spendere facilmente per una delle promesse del calcio iberico. Il Milan dovrà giocoforza accelerare se vuole evitare di perdere il calciatore. Oltre al Siviglia, Esports COPE riferische che Roca sarebbe anche nei taccuini di Atletico Madrid, Villarreal e Bayern Monaco.

Proprio per questo si sta valutando con attenzione il futuro di Lucas Biglia. Roca andrebbe a prendere la posizione in rosa del regista argentino, richiesto proprio nella Liga Spagnola. In questi giorni è l’altra squadra di Siviglia, il Betis, il club che pare maggiormente interessato all’ingaggio dell’ex Lazio. Ci sarebbe anche un interessamento del Celta Vigo, più diverse opzioni più esotiche, come il ritorno in patria all’Independiente oppure l’approdo nel campionato del Qatar. Biglia non rientra nei piani tecnici rossoneri e per la dirigenza milanista liberarsi del suo ingaggio potrebbe essere un passaggio chiave nell’avvicinarsi a Roca.