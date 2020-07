Oroscopo Branko – domani giovedì 30 luglio 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani giovedì 30 luglio 2020. Siamo a giovedì, il penultimi giorno del mese! Poi entreremo in agosto, un mese che cambierà molte carte in tavola. Intanto, scopriamo come sarà la giornata di domani, leggendo la seguente anteprima rivolta a tutti i segni, tratta dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani giovedì 30 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani l’Ariete partirà per un viaggio all’estero, il Toro avrà un’ispirazione importante. I Gemelli potranno contare su soci e collaboratori preziosi, mentre il Cancro se la dovrà vedere con una concorrenza sleale.

Previsioni Branko domani giovedì 30 luglio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone sarà irresistibile, mentre alla Vergine servirà staccare un po’ la spina e rallentare i ritmi di lavoro. Questioni legate a una compravendita per lo Scorpione, la Bilancia scoprirà di avere persone vicine gentili.

Oroscopo domani giovedì 30 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario sarà già in vacanza con la mente, mentre il Capricorno sarà particolarmente introspettivo. I Pesci dovranno fare attenzione alla concorrenza, l’Acquario potrebbe fare qualche incontro utile.

