Oroscopo di oggi, mercoledì 29 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi mercoledì 29 luglio 2020. Ci lasciamo alle spalle questo inizio settimana piuttosto turbolento per qualche segno e ci avviciniamo, lentamente, al prossimo weekend. Nel frattempo, scopriamo come sarà questo mercoledì. La Luna rivolge il suo sguardo benevolo sul Toro, rifornendolo della forza necessaria a superare le difficoltà odierne. A remare contro il Cancro ci penseranno ancora una volta Saturno e Giove, gli stessi pianeti che continuano a regalare soddisfazioni alla Vergine. Se volete saperne di più, leggete il seguente oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi mercoledì 29 luglio 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l‘Ariete ritroverà la sua naturale forza e gli servirà per affrontare nuove battaglie. Il Leone farà i conti con una delusione cocente sul lavoro, mentre per il Sagittario sarà un mercoledì da segnare sul calendario!

Oroscopo di oggi mercoledì 29 luglio 2020: segni di aria

Un po’ di tristezza offuscherà la giornata dei Gemelli, la Bilancia invece recupererà l’energia perse nei giorni scorsi. L’Acquario sprizzerà vitalità da tutti i pori.

Oroscopo di oggi mercoledì 29 luglio 2020: segni di terra

Occhio alle spese di troppo, Toro! In questo momento non puoi permettertele. Qualche piccolo contrasto turberà l’animo della Vergine, mentre il Capricorno sarà di corsa per tutto il giorno, tra un impegno e l’altro.

Oroscopo di oggi mercoledì 29 luglio 2020: segni di acqua

Come indica l’oroscopo di oggi il Cancro dovrà ingoiare le polemiche e fare buon viso a cattivo gioco, mentre lo Scorpione potrebbe avere qualche imprevisto sul lavoro. Giornata agitata per i Pesci in coppia.