Ricetta peperoni ripieni di carne e salsiccia: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo i peperoni ripieni di carne e salsiccia, che sono un piatto unico che si prepara molto spesso al sud. La versione che vi proponiamo noi oggi è ripiena con la carne, ma se siete vegetariani, potete anche non utilizzare la carne e utilizzare verdure miste, che avete in casa.

Peperoni ripieni di carne e salsiccia – Ingredienti

Peperoni (4 peperoni da 200 g ciascuno) 800 g

Per il ripieno:

Vitello macinato 300 g

Salsiccia 150 g

Pane raffermo mollica 100 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g

Pecorino da grattugiare 50 g

Latte intero 150 g

Uova 2

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo da tritare q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per ricoprire:

Pangrattato 15 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 15 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Peperoni ripieni di carne e salsiccia – Preparazione

Per realizzare i peperoni ripieni di carne e salsiccia per prima cosa tagliate a cubetti il pane raffermo, quindi ponetelo in una ciotola e copritelo con il latte. Pressate leggermente il pane così che assorba bene il latte.

Eliminate il budello dalla salsiccia e versatela in una ciotola ampia, aggiungete anche la carne trita di vitello, il parmigiano e il pecorino grattugiati.

Insaporite con l’aglio spremuto, aggiungete le due uova intere, il sale, il pepe e il prezzemolo tritato. A questo punto aggiungete anche il pane ammorbidito nel latte, strizzandolo prima con le mani per trattenere i liquidi in eccesso.

Impastate con le mani fino a ottenere un composto omogeneo e tenete da parte la farcia. Lavate e asciugate i peperoni, tagliate via la calotta superiore e privatela del picciolo, poi estraete i filamenti e i semini interni. In una ciotolina a parte mescolate il pangrattato con il parmigiano grattugiato. Ora riempite i peperoni fino al bordo con l’aiuto di un cucchiaio.

Adagiate i peperoni e le calotte su una teglia rivestita con carta da forno, spolverizzate la superficie con il mix di pangrattato e parmigiano, condite con un giro di olio di oliva e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 40 minuti, poi passate alla modalità ventilata e proseguite la cottura per altri 20 minuti. A cottura ultimata i vostri peperoni ripieni di carne e salsiccia saranno ben dorati, sfornateli, lasciateli intiepidire e poi serviteli in tavola.

Peperoni ripieni di carne e salsiccia – Consigli utili

I peperoni ripieni di carne e salsiccia si possono conservare per 1-2 giorni in frigorifero.

Potete anche arricchire i vostri peperoni con delle alici, l’emmentaler, le zucchine, le melanzane, i piselli, la scamorza insomma aggiungete tutto ciò che vi piace.