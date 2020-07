Ricetta torta magica: ingredienti, preparazione e consigli

La torta magica è un dolce sorprendente, si prepara molto velocemente, ma il risultato è davvero magico, conquisterete tutti. E’ una torta che durante la cottura formerà tre magici strati che avranno consistenze diverse. Il primo strato, quello che farà da base, avrà una consistenza più solida. Lo strato centrale sarà morbido e leggermente gelatinoso come un budino, mentre la copertura finale sarà simile a un soffice pan di spagna.

Torta magica – Ingredienti

Ingredienti per una pirofila quadrata da 20 cm e alta 6 cm.

Latte intero caldo 500 ml

Zucchero 150 g

Burro fuso freddo 125 g

Farina 00 115 g

Uova a temperatura ambiente 4

Acqua fredda 1 cucchiaio

Estratto di vaniglia 1 cucchiaio

Succo di limone 1 cucchiaino

Sale fino 1 pizzico

Per guarnire.

Zucchero a velo q.b.

Per ungere la teglia,

Burro q.b.

Torta magica – Preparazione

Per preparare la torta magica, iniziate facendo fondere il burro in un pentolino. Fate attenzione a non farlo scurire e una volta fuso, versatelo in una ciotola e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente. Dividete poi gli albumi dai tuorli e versate i tuorli a temperatura ambiente in una ciotola, in cui aggiungerete lo zucchero.

Ora con le fruste elettriche montate i tuorli con lo zucchero per almeno 10 minuti, finché il composto non diverrà chiaro e spumoso. Sempre sbattendo, unite ai tuorli con lo zucchero anche un cucchiaio di acqua molto fredda e un cucchiaio di e strato di vaniglia.

Aggiungete un pizzico di sale e il burro fuso che avete fatto raffreddare, quindi continuate a sbattere per qualche minuto. Setacciate la farina poso alla volta all’interno del composto e amalgamatela per farla assorbire completamente; nel frattempo mettete a scaldare il latte in un pentolino.

Una volta caldo versatelo nel composto e lasciate incorporare per circa 1 minuto. È fondamentale che il composto non presenti grumi, se così fosse, potete setacciare il composto con un colino a maglie strette aiutandovi con il dorso di un cucchiaio per eliminare i grumi. A questo punto prendete gli albumi a temperatura ambiente e versateli in una ciotola pulita, iniziate a montarli con le fruste elettriche perfettamente pulite iniziate a montare unendo il succo di limone quando gli albumi saranno diventati chiari: darà stabilità al composto. Dovrete montare a neve non troppo ferma.

Incorporate con una frusta delicatamente gli albumi montati a neve, in modo da non smontarli e amalgamate fino ad ottenere un impasto piuttosto liquido. Imburrate una teglia quadrata di 20×20 cm e alta 6 cm e foderate sia il fondo che i bordi con la carta forno. Le dimensioni della teglia sono importanti per ottenere lo spessore corretto della torta.

Quindi versate il composto nella teglia imburrata e foderata e infornate in forno statico preriscaldato a 150° per circa 80 minuti, finché la superficie della torta magica non risulterà ben dorata; estraete la torta dal forno e lasciatela raffreddare completamente a temperatura ambiente, dopodiché ricopritela con un velo di pellicola e lasciatela compattare in frigo per almeno 2 ore.

Quando la torta si sarà compattata, sformatela dalla teglia, eliminando la carta forno e tagliatela a cubotti. Per facilitare il taglio, usate un coltello a lama liscia e lunga bagnata con dell’acqua oppure usate un filo di nylon. Sistemate i cubotti su un piatto da portata, spolverizzateli con lo zucchero a velo e la vostra torta magica sarà pronta per essere servita.

Torta magica – Consigli utili

La torta magica può essere conservata in frigo chiusa in un contenitore ermetico o ben coperta da pellicola per al 3 giorni. Potete congelare la torta magica cotta nella teglia in cui l’avete cotta oppure tagliata a cubotti.

Preparare delle varianti è molto semplice, ad esempio aggiungete un po’ di caffè oppure, per la versione al cacao, invece di 115 g di farina, unite 50 g di cacao e 65 g di farina.