Sampdoria – Milan – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Sampdoria – Milan: la partita inizia alle 19.30 allo Stadio Ferraris di Genova. La gara, valida per la 37° giornata del campionato di Serie A 2019/20, mette di fronte la 15° in classifica, la Sampdoria, a 41 punti, e il Milan in questo momento 6° in classifica a 60 punti. Partita che si gioca, come tutte le altre, senza la presenza di pubblico e a porte chiuse in ossequio alle norme anticontagio decise per l’emergenza sanitaria da coronavirus nel nostro paese. La partita sarà trasmessa da Sky.

Sampdoria – Milan– Ultime dai campi

Le squadre si affrontano in una città molto calda nonostante l’ora tarda del pomeriggio. Terreno del Ferraris in buone condizioni. Ranieri fa la conta degli infortunati ed è obbligato ad adattare un centrale come terzino a destra. A centrocampo nuova possibilità per Bertolacci, affiancato da Jankto e Linetty. Davanti la coppia Quagliarella-Gabbiadini.

Anche Pioli ha tanti indisponibili in difesa: Conti, Romagnoli e Musacchio. Scelte obbligate ma alimentate dalla fiducia della recente striscia di risultati. Accanto ad Ibrahimovic confermato Rebic, possibile staffetta Saelemaekers-Castillejo.

Sampdoria – Milan – Formazioni ufficiali

Sampdoria – Milan, 37° giornata Serie A 2019/20

Mercoledì 29 Luglio 2020, Stadio G. Ferraris, Genova

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.