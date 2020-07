Torino – Roma – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Torino – Roma scenderanno in campo tra poche ore per la 37a giornata di Serie A. Una sfida che può dare la matematica certezza ai giallorossi di essere in Europa, anche se ormai è pura formalità. Riusciranno i granata a chiudere con una vittoria il loro cammino interno stagionale?

Torino – Roma: Ultime dai campi

Torino senza Rincon squalificato e De Silvestri e Izzo ai box per infortunio, così come il lungodegente Baselli: maglie da titolari per Aina (o Singo) e Lukic, in attacco confermatissimo il trio Verdi-Zaza-Belotti con l’ex Napoli a ispirare le due punte.

Roma senza Lorenzo Pellegrini, operato per la frattura del setto nasale, ma Fonseca recupera Ibanez, Santon e Cengiz Under. Probabile ci sia Carles Perez sulla trequarti con Mkhitaryan, mentre Cristante insidia Diawara in mediana. Sugli esterni Bruno Peres e Spinazzola, in difesa Kolarov ancora centrale. Mirante ha recuperato dal proprio problema muscolare ed è stato convocato.

Torino – Roma: Formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡️ FORMAZIONE ⚡️ 📋 Ecco gli undici giallorossi scelti da @PFonsecaCoach per la nostra penultima partita di @SerieA #TorinoRoma pic.twitter.com/txfSm5Axgh — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2020

Segui Torino -Roma in diretta