Calciomercato Bologna – Mihajlovic chiede tre acquisti di esperienza

Il calciomercato Bologna non è ancora partito, ma la settimana prossima è in programma una riunione in video-conferenza tra il patron Saputo, Mihajlovic e gli altri dirigenti per fare il punto sulle mosse del prossimo calciomercato e il tecnico farà sentire le sue richieste.

Miha chiede tre acquisti di esperienza

Sinisa Mihajlovic sa che la società non è intenzionata a fare un calciomercato da nababbi, ma il tecnico chiede che vengano acquistati tre calciatori di esperienza per dare una mano ai tanti giovani della rosa.

Uno di questi sarà sicuramente Lorenzo De Silvestri, che ormai si può anche già definire come ufficiale, perchè il laterale destro ha chiuso la stagione col Torino in anticipo a causa di un infortunio ed ha salutato il popolo granata annunciando che ritroverà Mihajlovic a Bologna, quindi manca davvero solo l’annuncio ufficiale.

Il tecnico chiede anche un rinforzo a centrocampo, un calciatore che prende per mano la squadra nei momenti di difficoltà e capace di trasmettere tranquillità a tutta la mediana e per finire serve un attaccante, perchè è quello il reparto che andato più in sofferenza in questa stagione nonostante la presenza di Palacio, Santander, Orsolini, Sansone e Barrow. Mihajlovic vuole un vero uomo d’area che possa garantire almeno un discreto numero di reti e sono diversi i profili che la società rossoblù sta seguendo per regalare al proprio allenatore il meglio che ci si può permettere dopo aver accarezzato seppur per pochissimo il sogno Ibrahimovic.