By

Calciomercato Genoa – Si torna a parlare di calciomercato anche se la stagione non è ancora conclusa del tutto, con l’ultimo turno che attende il Grifone. Insistenti voci di mercato parlano della volontà dell’Inter di riportare in nerazzurro Andrea Pinamonti. Il giocatore, che sarà riscattato dal Genoa per 18 milioni di Euro al termine della stagione, ha infatti attirato i riflettori di una diretta concorrente dei nerazzurri.

Calciomercato Genoa – Ritorno all’Inter per un attaccante rossoblu?

Pinamonti potrebbe dunque tornare all’Inter: una notizia clamorosa se si torna a riflettere sul riscatto del giocatore da parte del Genoa, che costerà 18 milioni di Euro e che avverrà a fine stagione, alla fine del prestito grazie al quale è arrivato a vestire la maglia rossoblu. Pinamonti resta uno dei talenti più seguiti del nostro calcio, e su di lui sarebbe arrivato l’interesse della Juventus. Per questo motivo Marotta si sarebbe mosso per riportarlo a casa: la volontà dell’Inter è quella di evitare un nuovo caso Zaniolo, anche lui perso in modo abbastanza leggero nell’affare Nainggolan, e sul quale pure sono arrivati gli osservatori juventini, “attirati” anche dalla crisi economica del club giallorosso.

Una specie di “operazione di salvataggio” che vedrebbe di nuovo coinvolti i due club. A questo punto c’è da capire se l’Inter proverà ad esercitare una sorta di diritto di recompra o di premio di valorizzazione applicato al costo del riscatto del giocatore che il Genoa sborserà a fine stagione. Sempre che, nel frattempo, la Juventus o un altro club non si muovano per acquisire il cartellino del ragazzo per una cifra sensibilmente superiore. Al momento questo è uno scenario lungi dal verificarsi, ma le vie del mercato si sa sono infinite.